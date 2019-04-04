2019-04-04T12:47:22+03:00
Происшествия

В Воронеже полицейские подвесили воришку за руки и ноги к ручке двери

За это три оборотня в погонах отсидят по 3,5 года
Юрий КОЗЛОВ
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За превышение должностных полномочий бывшие полицейские отсидят по 3,5 года.За превышение должностных полномочий бывшие полицейские отсидят по 3,5 года.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам воронежского отдела полиции № 1.

По данным следствия, вечером 20 февраля 2017 года в этот отдел доставили мужчину за мелкое хищение. Через пару часов один из полицейских увидел на мониторе дежурной части, что задержанный курит и разговаривает по мобильнику. Такое нарушение распорядка взбесило стража порядка. Он рассказал о поведении мужчины двум коллегам. Втроем они пошли в помещение для административно-задержанных, выволокли нарушителя режима, связали его по рукам и ногам веревкой и прикрутили его к ручке двери. Так он и висел жутко скрюченный целый час. Мужчина подал заявление, в котором рассказал об издевательствах, однако полицейские в ответ заявили, что он врет.

- Был свидетель расправы, еще один задержанный, но он сперва молчал. Потом нашему следователю удалось наладить с ним контакт, и тот согласился дать показания. Вину сотрудников полиции также подтверждали результаты проведенных судебных экспертиз и протоколы очных ставок, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району г. Воронежа регионального следственного управления СК России Роман Гречущев.

Трех полицейских, которых после того, как стало известно об их садистских действиях, уволили, признали виновными по пунктам а, б и в части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Каждый из них по решению суда отсидит 3,5 года в колонии общего режима с запретом работать в правоохранительных органах на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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