2019-04-04T12:46:01+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк

Розничные клиенты Банка УРАЛСИБ теперь могут оформить пакеты услуг дистанционно через Интернет-банк, без визита в отделение Банка
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На сегодняшний день клиентам Банка доступны три пакета услуг: «ТУРБО», «Приоритет», «Статус».

Пакет услуг – это комплекс банковских продуктов и сервисов. Приобретая пакет, клиент получает набор выгодных предложений, в числе которых повышенный кэшбэк до 5% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус», до 6,3% на остаток денежных средств по накопительным счетам открытым в пакете услуг, специальные условия по вкладам ибесплатное страхование при выезде за рубеж.

Кроме того, в рамках пакетов услуг предлагается персональное обслуживание в Банке. Для держателей пакетов Банка УРАЛСИБ также предусмотреныдоступ в бизнес-залы аэропортов PriorityPass и LoungeKey, спецпредложения от партнеров Банка и круглосуточный консьерж-сервис.

Для дистанционного оформления пакета услуг необходимо:

в Интернет-банке зайти на страницузаказа карт;

на странице заказаВы увидите краткое описание каждого пакета. Выбрав пакет услуг, нажать на кнопку «Оформить»;

на странице заказа продукта выбрать основную карту пакета, валюту карты (рубли, доллары США, евро)и количество карт (кнопка «Добавить основную карту»);

по желанию, добавить дополнительные карты (кнопка «Добавить дополнительную карту»). При этом максимальное количество карт для оформления в одной валюте в рамках пакета услуг не должно превышать двух;

заполнив все поля, нажать кнопку «Далее». Длядля подтверждения заказа необходимо ввести пароль;

после оформления Вы увидите статус пакета на главной странице.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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