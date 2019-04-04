Воронежец, следуя инструкциям мошенника, оформил на него мобильный банк и лишился 30 тыс рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-04T12:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

За 3 апреля жертвами аферистов в Воронежской области стали восемь человек, троих мошенники обманули бесконтактным способом. Все дистанционные мошенничества совершались под предлогом покупки товаров через сайты бесплатных объявлений

В Лискинском районе 70-летняя старушка попалась на свое же объявление о продаже квартиры. Ей позвонил неизвестный, который просил женщину сообщить сведения о банковской карте, чтобы якобы перечислить «бронь». Через некоторое время мужчина перезвонил и сказал, что по ошибке перечислил на 20 тысяч рублей больше нужной суммы и попросил вернуть деньги. Пенсионерка через банкомат, следуя инструкциям неизвестного, перечислила на указанный им счет 20 тысяч рублей.

По такой же схеме попался на удочку мошенников и 45-летний воронежец. Мужчина продавал через сайт объявлений генератор. Также ему позвонил неизвестный, который якобы перечислил больше денег и просил вернуть разницу. Потерпевший по инструкции афериста оформил на его телефон мобильный банк и через пару минут с его счетов сняли 30 тысяч рублей - все находящиеся там деньги.

Полицейские напоминают жителям о бдительности: не переводите деньги неизвестным людям, не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка.

ИСТОЧНИК KP.RU