Аграрии Воронежской области получат почти восемь миллиардов рублей субсидий

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-04T11:58:24+03:00

Деньги пойдут на поддержку как больших комплексов, так и семейных ферм

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Сегодня сельское хозяйство - почти такая же сложная технологичная отрасль, как промышленность. Как и промышленность, АПК требует огромных вложений, часть из которых аграриям компенсирует государство посредством субсидий. По объему господдержки Воронежская область находится на втором месте в Центральном федеральном округе. Впереди - только Брянская.

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ИСТОЧНИК KP.RU