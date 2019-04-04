Аграрии Воронежской области получат почти восемь миллиардов рублей субсидий
Деньги пойдут на поддержку как больших комплексов, так и семейных ферм
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Сегодня сельское хозяйство - почти такая же сложная технологичная отрасль, как промышленность. Как и промышленность, АПК требует огромных вложений, часть из которых аграриям компенсирует государство посредством субсидий. По объему господдержки Воронежская область находится на втором месте в Центральном федеральном округе. Впереди - только Брянская.
ИСТОЧНИК KP.RU