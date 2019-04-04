В Воронеже назначили нового главу управы Левобережного района
В управе Левобережного района сменился глава. Евгений Селютин подал заявление по собственному желанию. Он уходит на другую руководящую работу, не в мэрии. Последним рабочим днем Селютина будет 5 апреля.
После выходных, с 8 апреля обязанности главы будет выполнять Олег Копытин. До последнего времени Олег Юрьевич работал заместителем главы управы Коминтерновского района.
- На первом этапе прошу максимально включиться в наведение в нем чистоты и порядка, лично контролировать все проекты по формированию комфортной городской среды как на общественных пространствах, так и во дворах жилых домов, – такие задачи поставил мэр Воронежа Вадим Кстенин Олегу Копытину.
ИСТОЧНИК KP.RU