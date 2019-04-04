2019-04-04T12:03:50+03:00
Общество

В Воронеже назначили нового главу управы Левобережного района

Евгений Селютин уходит на другую руководящую работу, не в мэрии
Юрий КОЗЛОВ
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Олег Копытин приступит к новой работе с 8 апреля.Олег Копытин приступит к новой работе с 8 апреля.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
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В управе Левобережного района сменился глава. Евгений Селютин подал заявление по собственному желанию. Он уходит на другую руководящую работу, не в мэрии. Последним рабочим днем Селютина будет 5 апреля.

После выходных, с 8 апреля обязанности главы будет выполнять Олег Копытин. До последнего времени Олег Юрьевич работал заместителем главы управы Коминтерновского района.

- На первом этапе прошу максимально включиться в наведение в нем чистоты и порядка, лично контролировать все проекты по формированию комфортной городской среды как на общественных пространствах, так и во дворах жилых домов, – такие задачи поставил мэр Воронежа Вадим Кстенин Олегу Копытину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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