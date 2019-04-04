В Воронеже муж и жена за продажу боевых патронов на рынке могут сесть на шесть лет

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-04T11:25:27+03:00

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Воронежские сотрудники уголовного розыска засекли криминальную парочку. В марте муж и жена, живущие в Рамонском районе, продавали 16 патронов калибра 9 миллиметров на одном из стихийных рынков на проспекте Патриотов.

48-летнего мужчину и 45-летнюю женщину задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Патроны изъяли. Сейчас полицейские выясняют, откуда супруги их получили. Муж и жена суда будут дожидаться суда в СИЗО, а потом могут отправиться в колонию на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU