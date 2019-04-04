В Воронежской области намерены поощрять граждан за добровольную защиту госграницы
В регионе созданы правовые условия для поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в мероприятиях по охране границы с Украиной, рассказал председатель Воронежской областной Думы
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Закон «О создании условий для участия граждан на добровольных началах в защите государственной границы РФ на территории Воронежской области» был принят в двух чтениях на 43 заседании облдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU