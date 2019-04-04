2019-04-04T11:24:53+03:00
Общество

В Воронежской области намерены поощрять граждан за добровольную защиту госграницы

В регионе созданы правовые условия для поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в мероприятиях по охране границы с Украиной, рассказал председатель Воронежской областной Думы
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Закон «О создании условий для участия граждан на добровольных началах в защите государственной границы РФ на территории Воронежской области» был принят в двух чтениях на 43 заседании облдумы.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем мать-алкоголичку лишили прав на двух дочерей
В ГИБДД предупредили воронежцев о скользкой дороге
Расследованием случая прижигания ученика утюгом в школе под Воронежем займутся следователи
Не рыбу, а браконьерские сети будут вылавливать на турнире в Воронеже
В Воронежской области 16-летний подросток с несовершеннолетними подельниками обворовывал сараи и гаражи
Арестовали счета воронежского ритуального агенства, покупавшего информацию об умерших
В Воронеже полицейские подвесили воришку за руки и ноги к ручке двери
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Воронежец, следуя инструкциям мошенника, оформил на него мобильный банк и лишился 30 тыс рублей
Аграрии Воронежской области получат почти восемь миллиардов рублей субсидий
Мама школьника, ошпаренного учителем на уроке в школе под Воронежем: «Этого педагога уже увольняли из-за рукоприкладства»
В Воронеже назначили нового главу управы Левобережного района
В Воронеже муж и жена за продажу боевых патронов на рынке могут сесть на шесть лет
На Левом берегу Воронежа восстановили работу светофора, который устроил пробку
Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»
Ночной пожар на окраине Воронежа напугал жителей
Под Воронежем столкнулись "ВАЗ" и "Хендэ": один погибший
Воронежский дворец Ольденбургских борется за премию «Хрустальный компас»
Лариса Рубальская проведет творческую встречу с воронежцами