На Левом берегу Воронежа восстановили работу светофора, который устроил пробку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-04T11:01:03+03:00

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Утром 4 апреля многие воронежцы опоздали на работу, попав в пробку на Левом берегу. Затор на перекрестке Ленинского проспекта и Брусилова произошел из-за поломки светофора. Многие автомобилисты развернулись и поехали в объезд через Северный и Вогрэссовский мосты.

Сейчас работа светофора восстановлена, затор медленно рассасывается, но наряды ДПС продолжают вручную регулировать движение на этом участке, оказывая помощь водителям и пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции просит водителей быть внимательными и четко соблюдать распорядительные сигналы инспекторов ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU