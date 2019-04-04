На Левом берегу Воронежа восстановили работу светофора, который устроил пробку
Инспекторы ДПС продолжают вручную регулировать движение
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Утром 4 апреля многие воронежцы опоздали на работу, попав в пробку на Левом берегу. Затор на перекрестке Ленинского проспекта и Брусилова произошел из-за поломки светофора. Многие автомобилисты развернулись и поехали в объезд через Северный и Вогрэссовский мосты.
Сейчас работа светофора восстановлена, затор медленно рассасывается, но наряды ДПС продолжают вручную регулировать движение на этом участке, оказывая помощь водителям и пешеходам. Сотрудники Госавтоинспекции просит водителей быть внимательными и четко соблюдать распорядительные сигналы инспекторов ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU