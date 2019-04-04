2019-04-04T10:44:57+03:00
Общество

Курск и Элиста впервые примут «Зелёный Марафон»

В этом году забег, приуроченный ко Дню защиты детей, состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2; 10; 21,1 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

По сравнению с прошлым годом в списке мест проведения марафона 6 новых городов. Помимо Курска и Элисты, это Сургут, Тула, Череповец и Ярославль.

Помимо состязательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям, воспитанникам детских домов, пациентам медицинских учреждений, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе.

Участниками «Зелёного Марафона» станут спортсмены профессионального и любительского уровня, деятели культуры и политики, представители крупного бизнеса, сотрудники Сбербанка.

Первый «Зелёный Марафон» ПАО Сбербанк прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Воронежем мать-алкоголичку лишили прав на двух дочерей
В ГИБДД предупредили воронежцев о скользкой дороге
Расследованием случая прижигания ученика утюгом в школе под Воронежем займутся следователи
Не рыбу, а браконьерские сети будут вылавливать на турнире в Воронеже
В Воронежской области 16-летний подросток с несовершеннолетними подельниками обворовывал сараи и гаражи
Арестовали счета воронежского ритуального агенства, покупавшего информацию об умерших
В Воронеже полицейские подвесили воришку за руки и ноги к ручке двери
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Воронежец, следуя инструкциям мошенника, оформил на него мобильный банк и лишился 30 тыс рублей
Аграрии Воронежской области получат почти восемь миллиардов рублей субсидий
Мама школьника, ошпаренного учителем на уроке в школе под Воронежем: «Этого педагога уже увольняли из-за рукоприкладства»
В Воронеже назначили нового главу управы Левобережного района
В Воронеже муж и жена за продажу боевых патронов на рынке могут сесть на шесть лет
В Воронежской области намерены поощрять граждан за добровольную защиту госграницы
На Левом берегу Воронежа восстановили работу светофора, который устроил пробку
Ночной пожар на окраине Воронежа напугал жителей
Под Воронежем столкнулись "ВАЗ" и "Хендэ": один погибший
Воронежский дворец Ольденбургских борется за премию «Хрустальный компас»
Лариса Рубальская проведет творческую встречу с воронежцами