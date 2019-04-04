Ночной пожар на окраине Воронежа напугал жителей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-04-04T10:50:41+03:00

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Ночной ландшафтный пожар напугал жителей микрорайона Шилово. Возгорание произошло около девяти вечера 3 апреля на улице Курчатова за станцией теплоснабжения. На снимках, которые местные жители опубликовали в соцсетях, стена огня выглядит зловеще. По данным ГУ МЧС по Воронежской области, которые занимались тушением (возгорание ликвидировали к 23.29), угрозы жилым домам не было, выгорело три гектара сухой травы.

В связи с резким потеплением в регионе участились ландшафтные пожары. По состоянию на 2 апреля, в области произошло 138 ландшафтных пожаров на общей площади более 21 гектара. В большинстве масштабных возгораний виноваты жители, которые с открытием дачного сезона начали жечь сухую траву и жарить шашлыки на природе.

С 30 апреля в Воронежской области стартует особый противопожарный режим, нарушителей начнут штрафовать за розжиг костров. Напомним, обычным гражданам грозит штраф в размере 1000-1500 рублей, должностным лицам - 6000-15000 рублей, юридическим лицам - 150000 -200000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU