Под Воронежем столкнулись "ВАЗ" и "Хендэ": один погибший

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-04T10:08:15+03:00

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За 3 апреля сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 103 ДТП, в семи пострадали семь человек, один погиб.

Смертельная авария произошла около девяти вечера в Лискинском районе. По предварительным данным, на 15 км автодороги «Лиски-Нижний Икорец» 53-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с «Хендэ-Солярис», которым управлял 57-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель "четырнадцатой", его доставили в больницу, но он там скончался.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU