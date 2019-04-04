2019-04-04T09:56:44+03:00
Звезды

Воронежский дворец Ольденбургских борется за премию «Хрустальный компас»

На награду претендует образовательный проект «Территория века»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» претендует на национальную премию «Хрустальный компас» (это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия, которая вручается с 2012 года).

В номинации «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия» заявлен проект «Территория века». Это совместный проект обучения дворца Ольденбургских и Рамонского лицея имени Ольденбургской. В рамках новой образовательной программы лицеисты пройдут курс «Ландшафтный дизайн старинных и современных садов и парков». Во время посещения замкового парка подростки смогут познакомиться с окружающей средой и историей комплекса. Специалисты уверены, что подобные занятия расширят кругозор учащихся и посодействуют их профильной подготовке.

- Обучение будет проходить на свежем воздухе - через экскурсии, прогулки и практические занятия. Такая подача материала позволит детям легче усвоить информацию, - уверены педагоги, участвующие в реализации проекта. - Проект проводится в течение учебного года. У лицеистов появится возможность продолжить образовательный процесс на каникулах, в рамках работы летнего лагеря.

Подростки уже посетили фестиваль «Воронеж-город-сад», выставку картин Международного пленэра художников, где проводились уроки по предмету «Мировая художественная культура» по теме «Ландшафтный дизайн старинных усадеб».

Напомним, замок в Рамони - красивейший архитектурный дворец-памятник, владельцы которого были связаны родством с императорской семьей. В 2013 году по проекту французского ландшафтного архитектора из Франции Оливье Даме провели реконструкцию Верхнего парка дворцового комплекса, который является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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