Лариса Рубальская проведет творческую встречу с воронежцами
Бесплатно пообщаться с поэтессой можно в книжном магазине
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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6 апреля Лариса Рубальская приглашает в "очередь за счастьем". Известная поэтесса, которая написала стихи практически для всего российского шоу-бизнеса (в творческой копилке Рубальской более 600 песен, в том числе для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Алсу, Татьяны Овсиенко, Александра Малинина) проведет творческую встречу с поклонниками.
Бесплатно пообщаться с Ларисой Рубальской и взять автограф у звезды можно будет 6 апреля в 14.00 в книжном магазине "Амиталь на Пушкинской".
ИСТОЧНИК KP.RU