2019-04-04T09:16:21+03:00
Звезды

Лариса Рубальская проведет творческую встречу с воронежцами

Бесплатно пообщаться с поэтессой можно в книжном магазине
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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6 апреля Лариса Рубальская приглашает в "очередь за счастьем". Известная поэтесса, которая написала стихи практически для всего российского шоу-бизнеса (в творческой копилке Рубальской более 600 песен, в том числе для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Иосифа Кобзона, Алсу, Татьяны Овсиенко, Александра Малинина) проведет творческую встречу с поклонниками.

Бесплатно пообщаться с Ларисой Рубальской и взять автограф у звезды можно будет 6 апреля в 14.00 в книжном магазине "Амиталь на Пушкинской".

ИСТОЧНИК KP.RU

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