2019-04-04T08:13:00+03:00
Звезды

Воронежцев научат расписывать пасхальные яйца

И делать другие сувениры
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже стартует подготовка к Пасхальной неделе. В апреле пройдут традиционные мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. Воронежцев научат росписи и золочению яиц, сувенирных предметов, бисероплетению? декупажу, тестопластике, оригами и другим видам народных промыслов.

Мастер-классы пройдут: 7 апреля с 10.00 до 16.00 в Центре Галереи Чижова (3 этаж нового атриумного зала), а также 14 апреля с 10.00 до 16.00 в сити-парке «Град».

Благотворительные выставки пасхальных сувениров начнут работу с 20 апреля в Центре Галереи Чижова (по 5 мая с 10.00 до 22.00) и в сити-парке «Град» с 21 апреля (по 5 мая с 10.00 до 22.00).

Мастер-классы и выставки пройдут в рамках ежегодного духовно-просветительского и благотворительного проекта "Благодатный огонь в сердце каждого".

ИСТОЧНИК KP.RU

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