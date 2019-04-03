В Воронеже свет вырубят еще и на Левом берегу
В «Воронежэнерго» сообщили о срочном ремонте высоковольтной линии и полном отключении электроподстанции. Из-за этого с 23.00 3 апреля до 6.00 4 апреля не будет света в частном секторе на улицах Дубовой и Дачный проспект поселка Сомово, а также на базах отдыха «Маяк», «Колос», «Спутник», «Росинка», «Пески».
В мэрии заявили, что соцобъекты и другие важные для жизни города элементы инфраструктуры в этом районе переведут на резервные источники электричества.
Напомним, из-за аварии 3 апреля около 19.30 без света осталась многоэтажка по адресу: улица Хользунова, 99 Б и большое число прилегающих к ней домов частного сектора.
ИСТОЧНИК KP.RU