В Воронеже свет вырубят еще и на Левом берегу

СЕГОДНЯ 21:56 2019-04-03T21:58:08+03:00

Школьники, не успевшие приготовить уроки, будут вынуждены делать это при свечах. Фото: Алексей ФОКИН

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В «Воронежэнерго» сообщили о срочном ремонте высоковольтной линии и полном отключении электроподстанции. Из-за этого с 23.00 3 апреля до 6.00 4 апреля не будет света в частном секторе на улицах Дубовой и Дачный проспект поселка Сомово, а также на базах отдыха «Маяк», «Колос», «Спутник», «Росинка», «Пески».

В мэрии заявили, что соцобъекты и другие важные для жизни города элементы инфраструктуры в этом районе переведут на резервные источники электричества.

Напомним, из-за аварии 3 апреля около 19.30 без света осталась многоэтажка по адресу: улица Хользунова, 99 Б и большое число прилегающих к ней домов частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU