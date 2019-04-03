Часть Воронежа осталась без света

СЕГОДНЯ 21:30 2019-04-03T21:30:57+03:00

Многоэтажка на Хользунова и много домов частного сектора пока вынуждены обходиться без света. Фото: Валерий БОБКИН

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в среду, 3 апреля, около 19.30 без света осталась часть района, ограниченного улицами Хользунова, Московским проспектом, Беговой и Новгородской. В частности, нет электричества в доме № 99Б по улице Хользунова у Птичьего рынка и прилегающему к нему большому частному сектору (там кое-где погасли фонари на улицах, а в домах свет был).

- Произошла небольшая авария, - сообщили в «Воронежгорэлектросети». – Наши специалисты работают над ее устранением. Ориентировочно, свет появится в течение ближайшего часа.

ИСТОЧНИК KP.RU