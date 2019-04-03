Часть Воронежа осталась без света
Электричество отключили в доме № 99Б и прилегающем частном секторе [фото]
Многоэтажка на Хользунова и много домов частного сектора пока вынуждены обходиться без света.Фото: Валерий БОБКИН
Изменить размер текста:
В Воронеже в среду, 3 апреля, около 19.30 без света осталась часть района, ограниченного улицами Хользунова, Московским проспектом, Беговой и Новгородской. В частности, нет электричества в доме № 99Б по улице Хользунова у Птичьего рынка и прилегающему к нему большому частному сектору (там кое-где погасли фонари на улицах, а в домах свет был).
- Произошла небольшая авария, - сообщили в «Воронежгорэлектросети». – Наши специалисты работают над ее устранением. Ориентировочно, свет появится в течение ближайшего часа.
ИСТОЧНИК KP.RU