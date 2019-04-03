2019-04-03T19:27:23+03:00
Спорт

Фанаты воронежского «Факела» просят губернатора уволить руководство клуба

Претензий у болельщиков много – от отношения к игрокам до отсутствия всякой шоу-программы на стадионе
Юрий КОЗЛОВ
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Последние домашние матчи "Факел" играет на фоне практически пустых трибун.Последние домашние матчи "Факел" играет на фоне практически пустых трибун.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В группе Fiery Force бросили клич – подписать открытое письмо губернатору с просьбой уволить руководство клуба «Факел». Фанаты мотивируют свое послание тем, что, кроме как выплатами зарплат футболистам и персоналу клуба, руководство больше ничего не делает. То есть, ничего не делает для того, чтобы удержать игроков. Цитата нового спортивного директора Сергея Егорова со встречи с болельщиками: «Нет ничего страшного в том, что после 25-го мая у нас 1 игрок на контракте. уйдут эти - наберем других».

А вот слова генерального директора «Факела» Виталия Середина с того же мероприятия: «Отсутствие результата и падение посещаемости - это не вина руководства, я выплатил долги клуба - это и есть моя работа». У болельщиков несколько иной взгляд на деятельность человека, именующего себя главой клуба. Кроме всего прочего, можно припомнить и то, что талантливые воронежские игроки в столице Черноземья не задерживаются. Может, потому, что на их трансферах много не заработаешь. Да и о какой-либо шоу-программе во время матчей, да что там даже о продаже нормальной еды и атрибутики клуба уже речи не идет. Итог – от стабильных 10 тысяч посещаемость стадиона скатилась к жалкой тысяче.

Дальше идет призыв к губернатору Воронежской области уволить руководителей «Факела» и назначить новых. Подписались под этим обращением по состоянию на 19.00 3 апреля уже 305 человек. Поддержать призыв к губернатору можно здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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