2019-04-03T18:54:29+03:00
Общество

Водители смогут сэкономить на проезде по платному участку трассы «Дон» в обход Воронежа

Для этого им нужен транспондер и абонемент
Яков СТРОГОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В компании «Автодор» с 15 апреля вводят систему абонементов на проезд платного участка трассы «Дон» в обход Воронежа – с 492-го по 517-й километры. Одно условие – у водителей должен быть транспондер. Эта штуковина, стоящее в районе тысячи рублей (если без сильных наворотов) теоретически позволяет ехать по выделенной полосе без очереди и предполагает получение определенных скидок.

Итак, если у вас есть транспондер, то можно приобрести абонемент на 20 (стоит он 700 рублей или 50 поездок, который обойдется в 1500 «целковых» (в последнем случае водителям обещают удешевление проезда вдвое в течение 90 дней).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже свет вырубят еще и на Левом берегу
Часть Воронежа осталась без света
Эмир Кустурица станет почетным доктором Воронежского госуниверситета
Фанаты воронежского «Факела» просят губернатора уволить руководство клуба
Воронежский Саша Бородач своровал в магазине, где работал, 100 бутылок элитного алкоголя
Воронежский депутат: «Гайдпарки в центре Воронежа могут ликвидировать»
В Воронеже в подъезде дома нашли труп мужчины
Воронежцев призывают убрать от мусора Северный лес
Воронежец занял первое место на Чемпионате России по горному бегу
В Воронеже поймали калужанина с крупной партией героина
Воронежские пешеходы чудом не попали под автобус
С Урала в Воронежскую область прилетели шесть истребителей Су-34
В воронежском темном переулке ограбили женщину
Директор школы под Воронежем об учителе, ошпарившем ученика утюгом: «Педагог эмоционально выгорел»
В Воронеже в Доме Вигеля при реставрации сохранят решетки и женские головки
Велосипедист, погибший под Воронежем - известный спортивный тренер
Парень из Нововоронежа сжег чужую машину, чтобы замести следы кражи