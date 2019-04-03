Водители смогут сэкономить на проезде по платному участку трассы «Дон» в обход Воронежа

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-03T18:54:29+03:00

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В компании «Автодор» с 15 апреля вводят систему абонементов на проезд платного участка трассы «Дон» в обход Воронежа – с 492-го по 517-й километры. Одно условие – у водителей должен быть транспондер. Эта штуковина, стоящее в районе тысячи рублей (если без сильных наворотов) теоретически позволяет ехать по выделенной полосе без очереди и предполагает получение определенных скидок.

Итак, если у вас есть транспондер, то можно приобрести абонемент на 20 (стоит он 700 рублей или 50 поездок, который обойдется в 1500 «целковых» (в последнем случае водителям обещают удешевление проезда вдвое в течение 90 дней).

ИСТОЧНИК KP.RU