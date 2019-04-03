2019-04-03T18:21:01+03:00
Происшествия

Воронежский Саша Бородач своровал в магазине, где работал, 100 бутылок элитного алкоголя

Он продал их за 180 тысяч рублей [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Охранник выносит дорогущую бутылку.Охранник выносит дорогущую бутылку.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Воронежские полицейские поймали 32-летнего охранника, злодействовавшего в одном из городских магазинов по ночам. Стражи порядка выяснили, что в декабре 2018 года мужчина, подобно Саше Бородачу из «Нашей Раши», воровал элитный алкоголь из супермаркета, где он работал. Причем делал это практически в каждое свое дежурство. Украденные бутылки охранник продавал по низкой цене. Всего он похитил 100 бутылок на сумму более 180 тысяч рублей. Только горе-охранник забыл о том, что в торговом зале работают видеокамеры.

Мужчина сумел компенсировать причиненный ущерб. Однако это не освобождает его от ответственности по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы – до 360 часов, либо исправительные работы - до одного года, либо ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работы - до двух лет, либо арест до четырех месяцев, либо два года тюрьмы.

Воронежский Бородач крал элитный алкоголь по ночам. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежский Бородач крал элитный алкоголь по ночам.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24