Воронежский Саша Бородач своровал в магазине, где работал, 100 бутылок элитного алкоголя

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-03T18:21:01+03:00

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Воронежские полицейские поймали 32-летнего охранника, злодействовавшего в одном из городских магазинов по ночам. Стражи порядка выяснили, что в декабре 2018 года мужчина, подобно Саше Бородачу из «Нашей Раши», воровал элитный алкоголь из супермаркета, где он работал. Причем делал это практически в каждое свое дежурство. Украденные бутылки охранник продавал по низкой цене. Всего он похитил 100 бутылок на сумму более 180 тысяч рублей. Только горе-охранник забыл о том, что в торговом зале работают видеокамеры.

Мужчина сумел компенсировать причиненный ущерб. Однако это не освобождает его от ответственности по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев, либо обязательные работы – до 360 часов, либо исправительные работы - до одного года, либо ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работы - до двух лет, либо арест до четырех месяцев, либо два года тюрьмы.

Воронежский Бородач крал элитный алкоголь по ночам.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU