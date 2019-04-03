2019-04-03T17:56:58+03:00
Происшествия

В Воронеже в подъезде дома нашли труп мужчины

ЧП случилось в Коминтерновском районе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 апреля, вечером в подъезде дома № 52 в Коминтерновском районе на улице Красных зорь в подъезде дома № 52 обнаружили труп мужчины.

- После звонка в дежурную часть на место происшествия выехали наши сотрудники. Они осмотрели тело и не нашли на нем следов насильственной смерти, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Личность умершего установили. Это 51-летний житель Калачеевского района. Причину смерти установят после получения заключения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский Саша Бородач своровал в магазине, где работал, 100 бутылок элитного алкоголя
Воронежский депутат: «Гайдпарки в центре Воронежа могут ликвидировать»
Воронежцев призывают убрать от мусора Северный лес
Воронежец занял первое место на Чемпионате России по горному бегу
В Воронеже поймали калужанина с крупной партией героина
Воронежские пешеходы чудом не попали под автобус
С Урала в Воронежскую область прилетели шесть истребителей Су-34
В воронежском темном переулке ограбили женщину
Директор школы под Воронежем об учителе, ошпарившем ученика утюгом: «Педагог эмоционально выгорел»
В Воронеже в Доме Вигеля при реставрации сохранят решетки и женские головки
Велосипедист, погибший под Воронежем - известный спортивный тренер
Парень из Нововоронежа сжег чужую машину, чтобы замести следы кражи