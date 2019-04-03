В Воронеже в подъезде дома нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-03T17:56:58+03:00

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В понедельник, 1 апреля, вечером в подъезде дома № 52 в Коминтерновском районе на улице Красных зорь в подъезде дома № 52 обнаружили труп мужчины.

- После звонка в дежурную часть на место происшествия выехали наши сотрудники. Они осмотрели тело и не нашли на нем следов насильственной смерти, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Личность умершего установили. Это 51-летний житель Калачеевского района. Причину смерти установят после получения заключения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU