2019-04-03T17:23:48+03:00
Общество

Воронежцев призывают убрать от мусора Северный лес

Сейчас его приводят в порядок, убирают сухостой и всю пакость, что осталась от зимы
Юрий КОЗЛОВ
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Северный лес красив в любое время года - сверху. Внизу картину портит мусор.Северный лес красив в любое время года - сверху. Внизу картину портит мусор.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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В Коминтерновском районе начали приводить в порядок после зимы Северный лес. Он простирается вдоль окружной дороги. Местные жители добились его включения в список охраняемых территорий.

Вот только от свинства любителей отдыхать, пожарить шашлыки и оставить горы мусора после себя пока спасения нет. Удовольствие от хвойного воздуха убивает вид бумажек, тряпок и всякой другой дряни, вылезшей наружу со сходом снега.

Члены инициативной группы «Северный лес» приглашают всех желающих принять участки в очистке территории лесопарка от мусора и сухостоя. И лучше при отдыхе там не забывать простую истину - чисто не там, где убирают, а там где не сорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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