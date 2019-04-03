Воронежцев призывают убрать от мусора Северный лес
В Коминтерновском районе начали приводить в порядок после зимы Северный лес. Он простирается вдоль окружной дороги. Местные жители добились его включения в список охраняемых территорий.
Вот только от свинства любителей отдыхать, пожарить шашлыки и оставить горы мусора после себя пока спасения нет. Удовольствие от хвойного воздуха убивает вид бумажек, тряпок и всякой другой дряни, вылезшей наружу со сходом снега.
Члены инициативной группы «Северный лес» приглашают всех желающих принять участки в очистке территории лесопарка от мусора и сухостоя. И лучше при отдыхе там не забывать простую истину - чисто не там, где убирают, а там где не сорят.
ИСТОЧНИК KP.RU