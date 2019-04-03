Воронежец занял первое место на Чемпионате России по горному бегу

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-03T17:02:07+03:00

Он быстрее всех преодолел дистанцию в 7 тысяч метров

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30 марта на Чемпионате России по горному бегу в Железноводске Ставропольского края воронежский спортсмен Тамбасов Юрий (тренер Макейчик С.А.) с результатом 40,37 занял первое место. Он быстрее всех преодолел дистанцию в 7 тысяч метров с перепадом высот 786 метров.

Юрий работает инструктором воронежской муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №18 (МБУ СШОР № 18)

- На протяжении всей трассы шла упорная борьба, которая завершилась на снежной вершине горы Бештау в пользу Юрия, сумевшего правильно распределить силы и опередить соперников на самом крутом 700 метровом финальном подъеме, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU