В Воронеже поймали калужанина с крупной партией героина

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-03T16:44:26+03:00

Он три месяца делал закладки в столице Черноземья

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Сотрудники управления наркоконтроля регионального ГУ МВД задержали 39-летнего жителя Калужской области. По данным полиции, с конца 2018-го по март 2019 года он занимался продажей героина, который прятал в закладки, адреса которых сообщал заплатившим за товар «клиентам».

Квартиру калужанина, которую он снимал в Воронеже, обыскали и нашли там 98,7 граммов вещества, похожего на наркотик. Экспертиза показала, что это героин.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств». Его арестовали. Наркоторговцу грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU