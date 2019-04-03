2019-04-03T16:18:49+03:00
Общество

С Урала в Воронежскую область прилетели шесть истребителей Су-34

Они будут участвовать в параде Победы
Яков СТРОГОВ
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Су-34 в небе выглядят весьма внушительно.Су-34 в небе выглядят весьма внушительно.Фото: предоставлено пресс-службой ЦВО.
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В Воронежскую область прилетели шести истребителей Су-34, ранее базировавшиеся в Челябинской. Они будут участвовать в воздушной части парада Победы. Вместе с самолетами прибыли специалисты, которые будут обслуживать технику. Истребители до парада разместятся на военных аэродромах области.

Напомним, дальность полета Су-34 - четыре тысячи километров. Эти самолеты могут развить скорость до 1900 км/час и перевозить грузы до восьми тонн. Они могут быть использованы как в воздушном бою, так и в уничтожении наземных целей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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