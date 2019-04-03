В воронежском темном переулке ограбили женщину

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-03T15:07:52+03:00

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Все было как в кино. Женщина возвращалась домой в темное время суток. Сзади к ней подошел неизвестный, толкнул, выхватил из рук сумку и бросился бежать. Увы, не нашлось героя, который сразу же догнал преступника...

Но его отыскали полицейские. 34-летняя жительница Левобережного района сразу же позвонила правоохранителям. Пока оформляли заявление, выяснили, что с банковской карты женщины пропали четыре тысячи рублей - злоумышленник что-то на них купил.

В итоге подозреваемого задержали. Это оказался 18-летний житель Новоусманского района. Парень рассказал, что украденной картой расплатился в продуктовом магазине. За грабеж ему грозит до семи лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU