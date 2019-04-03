Директор школы под Воронежем об учителе, ошпарившем ученика утюгом: «Педагог эмоционально выгорел»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-03T14:56:11+03:00

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В Воронежской области правоохранители изучают обстоятельства ЧП в землянской школе. Напомним, 20 марта мама пятиклассника обнаружила на спине у сына ожоги. Когда стала выяснять их происхождение, мальчик рассказал, что таким образом его «приструнил» учитель технологии. Ребенок расшалился и вывел педагога из терпения. Тогда мужчина взял горячий утюг и прислонил его к спине хулигана.

Шокированная родительница написала заявление в полицию. От полиции об инциденте узнал и директор школы. Он вызвал учителя для объяснений. Отпираться педагог не стал и тут же по предложению руководителя написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Комсомолка» пообщалась с директором школы.

- Однозначно, в этой ситуации виноват учитель, - рассказал нам Валерий Синягин. – Раньше у этого педагога не было конфликтов с учениками и жалоб от родителей не поступало. Видно, за 33 года работы (учителю 62 года - Авт.) педагог просто эмоционально выгорел.

Директор также рассказал, что пообщался с учителем начальных классов, который раньше учил пострадавшего мальчика. Тот характеризует ребенка как адекватного и в плане поведения, и в плане успеваемости.

- Удивляет, что мама мальчика не пришла к нам, а сразу отправилась в полицию, - недоумевает Валерий Викторович. – Мы никого не обижаем…И готовы рассматривать спорные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU