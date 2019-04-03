В Воронеже в Доме Вигеля при реставрации сохранят решетки и женские головки

СЕГОДНЯ 14:46 2019-04-03T14:50:15+03:00

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Воронежский краевед Ольга Рудева опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала о том, как проходит реставрация Дома Вигеля (улица Вайцеховского, дом № 2/4), построенного в середине XVIII века. В нем собираются разместить онкодиспансер.

- Старинные решетки будут бережно отреставрированы, - утверждает Ольга Рудева. - На боковом фасаде появились новые маскароны и лепнина, дом сразу похорошел. Две старинные (18 века) женские головки тоже пока сохранены. Главный инженер, работающий над проектом - А.В. Глотов, внук архитектора В. Глотова, строившего здания до войны и восстанавливающего наш город после нее. Строитель в третьем поколении, любящий и знающий Воронеж. Все там будет хорошо.

Дом Вигеля сейчас в лесах.Фото: Ольга Рудева.

Напомним, тревогу за состояние Дома Вигеля вызвало сообщение о том, что во время реставрации сбивают старинную лепнину, которую якобы будут менять на пластиковую. Однако в организации ООО «Экспресс», проводящей работы, заверили, что все элементы фасада, представляющие историческую ценность, обязательно вернут на место.

Реставрацию здания финансирует областной бюджет. За 318 миллионов рублей подрядчик должен восстановить дом Вигеля и благоустроить территорию вокруг него.

Так выглядит часть фасада.Фото: Ольга Рудева.

Справка «КП»

Дом Тулиновых-Вигеля в Центральном районе (улица Вайцеховского, 2/4) был построен в 30-40-х годах XVIII века. Это второе по древности здание Воронежа. Старше только дом Гардениных. Тогда здание принадлежало семье богатого купца Тулинова, потом перешло к его родственнику Вигелю, тот завещал дом городу, попросив открыть там бесплатную женскую лечебницу. До начала XX века в здании находились медицинские организации. Во время революции 1905 года в доме заседал Совет рабочих депутатов. В 1918 году здание снова отдали медикам. С конца 40-х до 80-х годов 20-го века там находился роддом.

ИСТОЧНИК KP.RU