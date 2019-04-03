2019-04-03T14:36:29+03:00
Происшествия

Велосипедист, погибший под Воронежем - известный спортивный тренер

Он воспитал знаменитых советских чемпионов
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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84-летний мужчина, 1 апреля погибший под колесами "Нивы" в Нововоронеже - заслуженный тренер по велоспорту. Об этом рассказали в сообществе "ВелоЛидер Воронеж".

- Иван Васильевич Плаксин создал и на протяжении долгого времени возглавлял велосипедную школу в Нововоронеже, работал в ней до самой своей смерти. За все время Иван Васильевич воспитал много поколений хороших велосипедистов и сильных спортсменов. Среди его учеников - Юрий Каширин (чемпион олимпийских игр в Москве, двукратный чемпион мира (1981, 1983), многократный призёр чемпионатов мира (1974, 1979, 1982) в шоссейной командной гонке на 100 км), Владимир Малахов (победитель и призер чемпионатов СССР и различных международных соревнований, впервые в истории советского велоспорта, победивший на этапе супер-многодневки Vuelta). Выражаем соболезнования родным и близким, - пишут в "ВелоЛидере".

Напомним, авария произошла на Южном шоссе. С велосипедом столкнулась "Нива". Полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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