Парень из Нововоронежа сжег чужую машину, чтобы замести следы кражи
1 апреля примерно в 21.30 нововоронежские пожарные тушили горящую "копейку" во дворе на Первомайской. Огонь удалось локализовать, но салон машины серьезно пострадал. Хозяин автомобиля - 78-летний пенсионер - был уверен, что произошел поджог.
В итоге полицейские выяснили, что к пожару имел непосредственное отношение 19-летний парень из соседнего подъезда. Молодого человека ранее судили за угон, а потому он был знаком правоохранителям. Под тяжестью улик парень во всем признался.
Он рассказал, что вскрыл машину, чтобы найти внутри что-то ценное и украсть. Но увы, "копейка" была пуста. Тогда парень решил замести следы и поджег переднее сиденье с помощью зажигалки.
За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества нововоронежцу грозит до 5 лет заключения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главные причины автоподжогов в Воронеже - семейные ссоры и раздел бизнеса. А самые дорогие сгоревшие машины - внедорожники "Мерседес" и "Тойота". (Читать далее.)
ИСТОЧНИК KP.RU