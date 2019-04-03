2019-04-03T14:19:56+03:00
Происшествия

Парень из Нововоронежа сжег чужую машину, чтобы замести следы кражи

Автомобиль принадлежал 78-летнему пенсионеру
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Евгения ГУСЕВА
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1 апреля примерно в 21.30 нововоронежские пожарные тушили горящую "копейку" во дворе на Первомайской. Огонь удалось локализовать, но салон машины серьезно пострадал. Хозяин автомобиля - 78-летний пенсионер - был уверен, что произошел поджог.

В итоге полицейские выяснили, что к пожару имел непосредственное отношение 19-летний парень из соседнего подъезда. Молодого человека ранее судили за угон, а потому он был знаком правоохранителям. Под тяжестью улик парень во всем признался.

Он рассказал, что вскрыл машину, чтобы найти внутри что-то ценное и украсть. Но увы, "копейка" была пуста. Тогда парень решил замести следы и поджег переднее сиденье с помощью зажигалки.

За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества нововоронежцу грозит до 5 лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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