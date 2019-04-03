Житель Воронежской области включил музыку на смартфоне и тут же его лишился

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-03T14:08:38+03:00

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Сразу по нескольким уголовным статьям проходит 30-летний житель Репьевского района. Тут и грабеж, и мошенничество, и применение насилия в отношении представителя власти... Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области.

В сентябре прошлого года компания распивала алкоголь в живописном месте на берегу реки Потудань. Один из мужчин включил музыку на своем смартфоне. 30-летний обратил внимание на гаджет и решил во что бы то ни стало заполучить аппарат. Потому он начал предъявлять хозяину претензии: якобы тот наступил на его смартфон и повредил его, а теперь в счет долга обязан расстаться со своим телефоном. Оппонент не согласился. Тогда 30-летний набросился на него с кулаками, схватил чужой мобильник и убежал.

Полицейские быстро нашли подозреваемого. Правоохранители подошли к нему на улице и предложили поехать в отдел для дачи объяснений. Мужчина вырвался, "применив насилие к стражу порядка", как говорят следователи.

В итоге его все-таки задержали. Вдобавок выяснили, что чуть раньше он обманным путем заполучил еще один мобильник. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU