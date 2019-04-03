2019-04-03T14:08:38+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области включил музыку на смартфоне и тут же его лишился

Никуда не исчез классический гоп-стоп
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Сразу по нескольким уголовным статьям проходит 30-летний житель Репьевского района. Тут и грабеж, и мошенничество, и применение насилия в отношении представителя власти... Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области.

В сентябре прошлого года компания распивала алкоголь в живописном месте на берегу реки Потудань. Один из мужчин включил музыку на своем смартфоне. 30-летний обратил внимание на гаджет и решил во что бы то ни стало заполучить аппарат. Потому он начал предъявлять хозяину претензии: якобы тот наступил на его смартфон и повредил его, а теперь в счет долга обязан расстаться со своим телефоном. Оппонент не согласился. Тогда 30-летний набросился на него с кулаками, схватил чужой мобильник и убежал.

Полицейские быстро нашли подозреваемого. Правоохранители подошли к нему на улице и предложили поехать в отдел для дачи объяснений. Мужчина вырвался, "применив насилие к стражу порядка", как говорят следователи.

В итоге его все-таки задержали. Вдобавок выяснили, что чуть раньше он обманным путем заполучил еще один мобильник. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский Саша Бородач своровал в магазине, где работал, 100 бутылок элитного алкоголя
Воронежский депутат: «Гайдпарки в центре Воронежа могут ликвидировать»
В Воронеже в подъезде дома нашли труп мужчины
Воронежцев призывают убрать от мусора Северный лес
Воронежец занял первое место на Чемпионате России по горному бегу
В Воронеже поймали калужанина с крупной партией героина
Воронежские пешеходы чудом не попали под автобус
С Урала в Воронежскую область прилетели шесть истребителей Су-34
В воронежском темном переулке ограбили женщину
Директор школы под Воронежем об учителе, ошпарившем ученика утюгом: «Педагог эмоционально выгорел»
В Воронеже в Доме Вигеля при реставрации сохранят решетки и женские головки
Велосипедист, погибший под Воронежем - известный спортивный тренер
Парень из Нововоронежа сжег чужую машину, чтобы замести следы кражи