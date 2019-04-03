BrainStorm устроит воронежцам Wonderful Day

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-03T13:31:11+03:00

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5 апреля с концертом в Воронеж в очередной раз приедет культовая рок-группа из Прибалтики BrainStorm - лауреаты премии MTV Europa Music Awards, участники британских фестивалей Glastonbury и Great Escape, венгерского Sziget, чешского Rock For People, латвийских Summer Sound и Positivus, нидерландского Eurosonic и российских Maxidrom, Kubana, «Крылья», «Нашествие», Red Rocks, «Дикая Мята», Bosco Fresh Fest, VK-Fest, Weekend Festival Baltic, Stereoleto.

За прошлый год у музыкантов было много событий: в апреле группа выпустила 13-ю по счету пластинку Wonderful Day. В нее вошли четыре песни на русском, пять на английском и одна песня на латышском языках. К созданию арт-ворка для нового альбома BrainStorm снова привлекли легендарного фотографа и режиссера Антона Корбейна. 12 апреля BrainStorm выпустили видео-клип на песню Wonderful Day, фрагменты к которому были сняты на Международной космической станции космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским. В мае свет увидел еще один новый релиз - бонус-трек и клип «Когда весна», который не вошел в цифровую версию альбома, но пополнил физический CD Wonderful Day. В июле музыканты выпустили макси-сингл «Контакты», в который помимо нового клипа вошли все языковые версии этой композиции - латышская Ogles и англоязычная Nothing lasts forever.

Воронежцам латышские романтики устроят Wonderful Day 5 апреля в клубе Palazzo, начало концерта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU