Жительница Воронежа сама перевела мошеннику 30 тысяч рублей
За вчерашний день в области зарегистрировано шесть фактов мошеннических действий. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.
Продолжается обман с банковскими картами. Вот пример: 39-летняя женщина приняла звонок от человека, который представился сотрудником банка. Вероятно, он звонил с подменного номера, очень похожего на телефон того самого кредитного учреждений.
Неизвестный сообщил, что службой безопасности зафиксировано несанкционированное списание денег с карты. Чтобы предотвратить кражу, якобы нужно перевести все средства на резервный счет. Женщина отправилась к ближайшему терминалу и перевела 30 тысяч рублей по реквизитам мошенника.Обманщика ищет полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU