Петр Красилов и Екатерина Волкова сыграют воронежцам известную американскую комедию про любовь

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-03T12:59:11+03:00

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Помните шедевральную американскую комедию «Босиком по парку» по пьесе Нила Саймона с Робертом Редфордом и Джейн Фондой?

Известные артисты Екатерина Волкова, Петр Красилов, Валерий Афанасьев и Ольга Хохлова сыграют воронежцам свою театральную версию произведения классика американской драматургии. Это комедия положений о зарождающихся чувствах, о хрупкости любви и о том, как мало нужно, чтобы разбить отношения. Беззаботная и непосредственная Кори и отличник-ботаник Пол женаты шесть дней. Они налаживают быт в крохотной квартирке с дырявой крышей и эксцентричным соседом. Трудности быта и внезапные визиты тещи добавляют «перца» в отношения юной пары. Возникает множество комичных и трогательных ситуаций, но главное, - если ты влюблен, то и в февральский дождик можно с удовольствием гулять босиком по парку!

Спектакль покажут в ВКЗ 18 апреля в 19.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU