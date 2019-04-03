Звезды сериалов приглашают воронежцев на кадриль

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-03T12:50:10+03:00

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15 апреля в Воронеже высадится звездный десант. Валерий Гаркалин, Даниил Спиваковский, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева и Татьяна Яковенко привезут на гастроли деревенскую комедию «Кадриль». Автор этой пьесы, как и всенародно любимой комедии «Любовь и голуби», Владимир Гуркин, умеет писать смешные истории про простых деревенских жителей, они у него получаются добрыми и сердечными. Испокон веков сельчане все про всех знали: чей сын пьяный пришел, кто жену побил, а у кого крыша дырявая. И всегда у соседа жена красивее, а муж соседки - не пьющий да хозяйственный. Вот герои этого курьезного спектакля, соседи, которые поругались со своими вторыми половинами, да и «махнулись не глядя». Перетасовали свои семьи, словно в кадрили, где танцующие меняются партнерами, а как вернуть все на свои места не знают.

Спектакль пройдет в ВКЗ 15 апреля в 19.30 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU