Известный виолончелист сыграет воронежцам Моцарта

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-03T12:46:36+03:00

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Один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения Александр Рамм выступит в Воронеже 9 апреля в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Обладатель серебряной медали Международного конкурса имени Чайковского (2015), победитель многих музыкальных соревнований, в том числе Beijing International Competition и I Всероссийского музыкального конкурса, Александр Рамм на сегодняшний день является единственным российским лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов — Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Музыкант гастролирует по всему миру, сотрудничает с известными дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Михаил Юровский, Владимир Юровский, Владимир Спиваков.

Вместе с симфоническим оркестром ВКЗ музыкант сыграет воронежцам концерт для виолончели с оркестром до минор, ор.66 Николая Мясковского и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта.

Концерт пройдет 9 апреля в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU