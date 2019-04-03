2019-04-03T12:46:36+03:00
Звезды

Известный виолончелист сыграет воронежцам Моцарта

На гастроли приедет Александр Рамм
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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афиша ВКЗафиша ВКЗ
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Один из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения Александр Рамм выступит в Воронеже 9 апреля в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны». Обладатель серебряной медали Международного конкурса имени Чайковского (2015), победитель многих музыкальных соревнований, в том числе Beijing International Competition и I Всероссийского музыкального конкурса, Александр Рамм на сегодняшний день является единственным российским лауреатом одного из самых престижных конкурсов виолончелистов — Paulo Cello Competition в Хельсинки (2013). Музыкант гастролирует по всему миру, сотрудничает с известными дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Михаил Юровский, Владимир Юровский, Владимир Спиваков.

Вместе с симфоническим оркестром ВКЗ музыкант сыграет воронежцам концерт для виолончели с оркестром до минор, ор.66 Николая Мясковского и симфонию № 41 «Юпитер» Моцарта.

Концерт пройдет 9 апреля в 19.00 (6+).

ИСТОЧНИК KP.RU

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