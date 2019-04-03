В Воронеже на капремонт детской поликлиники потратили 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-03T12:22:37+03:00

В здании до этого не проходило столь масштабных работ

Изменить размер текста: A A

На капремонт городской детской поликлиники №4 из облбюджета выделено 8 млн. рублей. Медучреждение расположено по адресу ул. Ю. Моравская, д. 38а. Здание построено в 1989 году. С тех пор капитально ремонтировали только кровлю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В поликлинике для здоровых и больных детей оборудованы разные входы, что позволяет снизить риск инфицирования здоровых. Создана отдельная зона для приема температурящих детей: отремонтированы два фильтр-бокса с отдельными входами и кабинетом неотложной помощи.

- Также отремонтирован дневной стационар, тоже с отдельным входом и гардеробной. Блок включает кабинет врача, палату дневного пребывания на 20 мест с процедурным и массажным кабинетами и отдельной игровой зоной, - сообщили в облздраве.

Отремонтирован блок физиотерапевтического отделения с кабинетами электро-, свето- и парафинолечения, лазерной, ультразвуковой и кислородной терапии, ингаляторием, массажными кабинетами и залом лечебной физкультуры.

Капитально отремонтированы все санитарные зоны, а на втором этаже - «комната здорового ребенка» и «комната для кормления грудных детей».

Оборудованы «открытая регистратура» с картохранилищем, «сестринский пост» для оформления справок, анализов и решения других вопросов, колл-центр для приема вызовов. Для самостоятельной записи пациентов в холле теперь стоит инфомат. Расписание работы врачей транслируется на электронной панели.

ИСТОЧНИК KP.RU