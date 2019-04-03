Студенты Воронежского опорного университета завоевали гран-при на «Студенческой весне»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-03T12:14:56+03:00

Итоги областного смотра-конкурса подвели в день смеха

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1 апреля на базе Молодежного центра города Россоши прошел гала-концерт областного смотра-конкурса «Студенческая весна», где команды – участницы показали свои лучшие номера и получили заслуженные награды.

Коллектив факультета среднего профессионального образования Воронежского опорного университета стал обладателем гран-при «Студенческой весны», представив 30-минутную программу, состоящую из шести номеров. Кроме того, студенты ВГТУ стали лауреатами в номинации «СТЭМ», дипломантами в «Танцевальной» номинации, лауреатами в номинации «Конферанс».

Остальные призовые места распределили следующим образом:

1 место – ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий».

2 место – Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» и ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий».

3 место – ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум».

ИСТОЧНИК KP.RU