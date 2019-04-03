Менять парковочные таблички в Воронеже УФАС будет через суд

СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-03T12:12:11+03:00

Срок исполнения предупреждения истек, а концессионер по-прежнему не убрал фразу "муниципальная парковка" со всех носителей

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Воронежское УФАС возбудило дело в отношении белгородского ООО "Городские парковки". Рассматривается нарушение пунктов закона "О защите конкуренции" в связи с использованием фразы "муниципальная парковка" на информационных табличках.

- Было установлено, что ООО "Городские парковки" не находится в собственности администрации городского округа город Воронеж либо иного муниципального образования. Кроме того, оно осуществляет сбор платы за пользование парковочными местами на собственный счет, а не на счет соответствующего муниципального образования. Таким образом, фирма неправомерно использует термин "муниципальная парковка", - подчеркнули в УФАС.

9 января компания получила предупреждение от антимонопольщиков. Срок устранения нарушений составлял десять рабочих дней. Тогда ООО попросило продлить срок до 1 апреля. Но ничего не изменилось и сегодня. Первое заседание по делу назначено на 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU