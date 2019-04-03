В Воронеже демонтируют "зимний" фонтан в Кольцовском сквере

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-03T12:01:49+03:00

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В Воронеже начался демонтаж светодиодного "зимнего" фонтана в Кольцовском сквере. Об этом сообщили в "РВК-Воронеж". Сотрудники предприятия разобрали световые конструкции размахом 8 метров с помощью спецтехники.

- Можно сказать, что фонтан "пережил" зиму удовлетворительно. Оборудование выдержало натиск морозов, снежный покров и наплыв желающих сфотографироваться. Случались, конечно, локальные отключения светодиодов, но мы их оперативно ремонтировали, - рассказал электромонтер Юрий Золототрубов.

После демонтажа "зимнего" фонтана начнется подготовка сооружения к запуску в летнем режиме. За месяц пройдет уборка чаши, косметический ремонт плит, отладка светомузыкального оборудования. Сезон фонтанов откроют 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU