В Воронеже демонтируют "зимний" фонтан в Кольцовском сквере
В Воронеже начался демонтаж светодиодного "зимнего" фонтана в Кольцовском сквере. Об этом сообщили в "РВК-Воронеж". Сотрудники предприятия разобрали световые конструкции размахом 8 метров с помощью спецтехники.
- Можно сказать, что фонтан "пережил" зиму удовлетворительно. Оборудование выдержало натиск морозов, снежный покров и наплыв желающих сфотографироваться. Случались, конечно, локальные отключения светодиодов, но мы их оперативно ремонтировали, - рассказал электромонтер Юрий Золототрубов.
После демонтажа "зимнего" фонтана начнется подготовка сооружения к запуску в летнем режиме. За месяц пройдет уборка чаши, косметический ремонт плит, отладка светомузыкального оборудования. Сезон фонтанов откроют 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU