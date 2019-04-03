В ГИБДД прокомментировали, почему воронежцы получают номера других регионов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-04-03T11:28:56+03:00

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На этой неделе воронежцы пожаловались на то, что при регистрации автомобилей им выдавали номера других регионов, причем самых разных. Встал вопрос: неужели вслед за 36-й серией закончилась и 136-я? И откуда взялись "чужие" номера?

В ГУ МВД по Воронежской объяснили, что в регистрационно-экзаменационном подразделении есть резерв госзнаков. Он формируется из числа тех номеров, что сдают водители. (Знаки старого образца или других государств, конечно, не в счет.)

- Решение об использовании резерва принимается в случае израсходования запаса государственных регистрационных знаков и отсутствия объективной возможности их своевременного получения, - подчеркнули в полиции.

Дело в том, что выдача номеров в этом году выросла почти на 20%. Это связывают с особенностями работы автосалонов по системе "Трейд-ин".

- В связи с незапланированным увеличением количества обратившихся граждан за регистрацией транспортных средств с заменой государственного регистрационного знака и ближайшей их поставкой на вторую половину апреля, принято решение об использовании резерва государственных регистрационных знаков, - сообщил Евгений Шаталов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.

В ГИБДД извинились за неудобства и сообщили, что жители региона позже смогут обратиться с заявлениями о замене таких номеров на более привычные 136-е.

ИСТОЧНИК KP.RU