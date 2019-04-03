2019-04-03T10:40:57+03:00
Происшествия

На пожаре под Воронежем пострадал мужчина

Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью пожарные боролись в пламенем в селе Девица Семилукского района. Вызов на пульт МЧС поступил в 00.28. На место выехали два отделения ведомства в составе двух спецмашин и шести сотрудников.

Горел частный дом на улице Орджоникидзе. Огонь тушили более полутора часов. О полной ликвидации возгорания в ГУ МЧС по Воронежской области отчитались только в 1.58.

Дом сгорел дотла, его хозяин серьезно пострадал. Мужчину доставили в больницу с ожогами. Предварительная версия пожара - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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