На пожаре под Воронежем пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:39 2019-04-03T10:40:57+03:00

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Минувшей ночью пожарные боролись в пламенем в селе Девица Семилукского района. Вызов на пульт МЧС поступил в 00.28. На место выехали два отделения ведомства в составе двух спецмашин и шести сотрудников.

Горел частный дом на улице Орджоникидзе. Огонь тушили более полутора часов. О полной ликвидации возгорания в ГУ МЧС по Воронежской области отчитались только в 1.58.

Дом сгорел дотла, его хозяин серьезно пострадал. Мужчину доставили в больницу с ожогами. Предварительная версия пожара - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU