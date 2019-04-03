У воронежца из-за долга арестовали "Мазду"

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-03T09:44:23+03:00

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30 тысяч рублей должен был выплатить воронежец в качестве компенсации морального вреда. Таким было решение суда. Но истец всей суммы так и не дождался: должник отдал 3,5 тысячи рублей и перестал выходить на связь. Тогда за дело взялись судебные приставы.

Удалось выяснить, что в собственности мужчины - автомобиль Mazda CX-7. Судебные приставы отыскали машину и наложили на нее арест.

- В тот же день гражданин выплатил задолженность в полном объеме, включая сумму исполнительского сбора - 2,1 тысячи рублей, - говорят в УФССП по Воронежской области. - Арест с машины был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU