У воронежца из-за долга арестовали "Мазду"
В итоге он быстро нашел нужную сумму
Судебные приставы отыскали машину должника.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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30 тысяч рублей должен был выплатить воронежец в качестве компенсации морального вреда. Таким было решение суда. Но истец всей суммы так и не дождался: должник отдал 3,5 тысячи рублей и перестал выходить на связь. Тогда за дело взялись судебные приставы.
Удалось выяснить, что в собственности мужчины - автомобиль Mazda CX-7. Судебные приставы отыскали машину и наложили на нее арест.
- В тот же день гражданин выплатил задолженность в полном объеме, включая сумму исполнительского сбора - 2,1 тысячи рублей, - говорят в УФССП по Воронежской области. - Арест с машины был снят.
ИСТОЧНИК KP.RU