2019-04-03T08:21:52+03:00
Общество

Конец рабочей недели в Воронеже будет прохладным и дождливым

Ночами температура будет опускаться до нуля
Виктор ПАВЛОВ
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Солнышко выйдет только к выходным.Солнышко выйдет только к выходным.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Непрекращающийся дождь (впрочем, не такой уж сильный) прогнозируют синоптики Воронежского гидрометеоцентра. Будет капать с неба и в четверг, и в пятницу. А по ночам к дождю может прибавиться небольшой снег. Температура будет опускаться до нуля, так что вопрос о "переобувке" автомобиля ставить по-прежнему рано.

Днем в четверг, 4 апреля, синоптики ожидают +5, днем в пятницу - +7 градусов. Хмурая рабочая неделя перейдет в ясные и более теплые выходные. И в субботу, и в воскресенье будет +9. А вот ночами по-прежнему 0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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