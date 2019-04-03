Конец рабочей недели в Воронеже будет прохладным и дождливым
Ночами температура будет опускаться до нуля
Солнышко выйдет только к выходным.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Непрекращающийся дождь (впрочем, не такой уж сильный) прогнозируют синоптики Воронежского гидрометеоцентра. Будет капать с неба и в четверг, и в пятницу. А по ночам к дождю может прибавиться небольшой снег. Температура будет опускаться до нуля, так что вопрос о "переобувке" автомобиля ставить по-прежнему рано.
Днем в четверг, 4 апреля, синоптики ожидают +5, днем в пятницу - +7 градусов. Хмурая рабочая неделя перейдет в ясные и более теплые выходные. И в субботу, и в воскресенье будет +9. А вот ночами по-прежнему 0.
ИСТОЧНИК KP.RU