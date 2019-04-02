В Воронеже открылась Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-02T20:03:14+03:00

На ней горожане могут приобрести товары российских производителей по доступным ценам

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В Воронеже на площадке перед памятником Никитину раскинулся палаточный городок – в город съехались российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской, Волгоградской областей и других регионов России для участия во Всероссийской ярмарке одежды, обуви и текстиля.

В нашем городе она проходит уже во второй раз и пользуется у воронежцев популярностью. Приобрести товары по доступным ценам можно на ярмарке в течение двух недель, до 14 апреля.

Как раньше сообщала мэрия, в этом году в Воронеже пройдут несколько красочных масштабных ярмарок.

ИСТОЧНИК KP.RU