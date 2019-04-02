В Воронеже открылась Всероссийская ярмарка одежды, обуви и текстиля
В Воронеже на площадке перед памятником Никитину раскинулся палаточный городок – в город съехались российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской, Волгоградской областей и других регионов России для участия во Всероссийской ярмарке одежды, обуви и текстиля.
В нашем городе она проходит уже во второй раз и пользуется у воронежцев популярностью. Приобрести товары по доступным ценам можно на ярмарке в течение двух недель, до 14 апреля.
Как раньше сообщала мэрия, в этом году в Воронеже пройдут несколько красочных масштабных ярмарок.
ИСТОЧНИК KP.RU