На благоустройство Воронежа в 2019 году выделят больше 500 миллионов

СЕГОДНЯ 19:50 2019-04-02T19:50:58+03:00

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Мэр Воронежа подписал постановление, согласно которому на муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019 год выделяется 542 миллиона рублей. В планах мэрии благоустройство 74 дворов многоквартирных домов и восьми общественных территорий, создание, восстановление и реконструкция объектов системы холодного водоснабжения.

Основную нагрузку возьмет на себя федеральный бюджет: из него выделят 443,3 миллиона рублей. Еще 81,6 миллиона поступят из региона, и 18,4 миллиона - из городской казны.

ИСТОЧНИК KP.RU