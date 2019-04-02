В реке под Воронежем нашли тело мужчины, без вести пропавшего осенью прошлого года

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-02T19:02:03+03:00

О его судьбе ничего не было известно с ноября

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Поисковики из воронежского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили печальные новости о судьбе без вести пропавшего в ноябре 2018 года 32-летнего жителя Новоусманского района. 4 ноября мужчина поссорился со своей девушкой и ушел в неизвестном направлении. С тех пор никто его не видел и на связь он не выходил. Однако поиски не прекращались.

За эти месяцы поисковики отработали много версий, большинство из них оказались ошибочными. А 2 апреля в реке Тамлык в Новоусманском районе, недалеко от места, где любил рыбачить пропавший, обнаружили его тело.

Что стало причиной смерти, и была ли она насильственной, предстоит выяснить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU