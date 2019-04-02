В Воронеже у дома с богатой историей заасфальтировали водопровод

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-02T18:17:34+03:00

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В Центральном районе жители дома № 37 на улице 20 лет ВЛКСМ, известного как объект культурного наследия регионального значения под названием «Ковчег», на прошлой неделе допоздна слышали шум от проходивших на дороге работ. Оказалось, что трудились сотрудники ООО «РВК-Воронеж».

В «РВК-Воронеж» объяснили, что к ним обратились жильцы дома с просьбой установить задвижку в водопроводном колодце, чтобы при проведении работ, связанных с отключением воды, они сами могли ее перекрыть. Однако оказалось, что колодец почему-то не заметили при ремонте дороги и заасфальтировали. С помощью спецсредств его все-таки нашли. Пришлось вскрывать асфальт и снова его заделывать.

Сейчас освобожденный из-под асфальта колодец выглядит так.Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Однако в самом доме с трубами не все в порядке. В подвале их не меняли уже не один десяток лет, да и подходящий к дому водопровод требует ремонта. Теперь, если все же дойдут до труб руки специалистов, перекрыть воду будет гораздо легче.

Справка «КП»

Дом № 37 на улице 20 лет ВЛКСМ был построен еще в конце XVIII века. Сначала в нем была расположена одна из суконных мануфактур воронежских предпринимателей Гардениных. Затем дом купил отставной поручик Блюммер, потом он достался его племяннице Антонине Петровнк Блюммер (по мужу – Кравцовой). Эта женщина была знакома с Николаем Чернышевским и привечала в доме людей, не согласных с политикой царского режима.

В 1867 году в доме открыл на собственные средства двухклассное учебное заведение для детей из бедных семей выдающийся российский педагог Николай Бунаков. Школа, которую открыл Николай Федорович, была экспериментальной: никаких домашних заданий, экзаменов и телесных наказаний.

А с 1917 по 1919 год в доме жил один из тех, кто устанавливал советскую власть в Воронеже, первый руководитель области после революции Николай Кардашов.

Сейчас на доме висят две памятные таблички, посвященные Кардашову и Бунакову.

ИСТОЧНИК KP.RU