Еще один воронежский любитель парковаться на тротуаре получил штраф

СЕГОДНЯ 18:26 2019-04-02T18:26:24+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции на основании опубликованной в интернете фотографии составили протокол о правонарушении на 38-летнего владельца автомобиля «Ренж Ровер». Очевидцы запечатлели внедорожник стоящим на тротуаре у дома 15 «Б» по улице Комиссаржевской.

Водителю выписали штраф в размере тысячи рублей за нарушений правил парковки. А попутно выяснилось, что у владельца нет полиса ОСАГО. За это ему «добавили» еще 800 рублей.

Полицейские напоминают, что на сайте ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. Если изложенные факты найдут свое подтверждение, то после проведения проверки все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU