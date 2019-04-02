2019-04-02T18:26:24+03:00
Общество

Еще один воронежский любитель парковаться на тротуаре получил штраф

Протокол о правонарушении составили на основании публикации фото в интернете
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Сотрудники Госавтоинспекции на основании опубликованной в интернете фотографии составили протокол о правонарушении на 38-летнего владельца автомобиля «Ренж Ровер». Очевидцы запечатлели внедорожник стоящим на тротуаре у дома 15 «Б» по улице Комиссаржевской.

Водителю выписали штраф в размере тысячи рублей за нарушений правил парковки. А попутно выяснилось, что у владельца нет полиса ОСАГО. За это ему «добавили» еще 800 рублей.

Полицейские напоминают, что на сайте ГИБДД https://гибдд.рф/request_main, можно подать обращение в Госавтоинспекцию, указав место и время совершения правонарушения. Если изложенные факты найдут свое подтверждение, то после проведения проверки все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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