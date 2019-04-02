Следователи проведут проверку по факту ожога воронежского школьника утюгом

СЕГОДНЯ 17:36 2019-04-02T17:36:36+03:00

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Следователи заинтересовались фактом, который сегодня, 2 апреля, сообщила через СМИ мама 12-летнего ученика Землянской школы. Напомним, по словам женщины, ее сын-пятиклассник получил ожог 1-2 степени от рук педагога, специально приложившего горячий утюг к спине расшалившегося школьника.

- Со слов матери пострадавшего мальчика, учитель целенаправленно обжёг его утюгом, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Воронежской области. - Он вынул шнур утюга из розетки, подошёл к сыну, приложил его к спине и спустил пар. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области незамедлительно организована процессуальная проверка.

По ее итогам примут процессуальное решение. Ранее о начатой проверке также сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU