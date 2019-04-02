2019-04-02T17:09:58+03:00
Общество

В Воронеже выбрали лучший школьный кабинет ОБЖ

Жюри оценивало оснащенность специальным оборудованием и наличие наглядных пособий
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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В Воронеже завершился смотр-конкурс на лучший школьный кабинет ОБЖ. В соревновании за первенство приняли участие шесть учебных заведений. Компетентное жюри оценивало кабинеты по нескольким параметрам: оснащенность аудиторий необходимым учебным имуществом, современными средствами обучения, наглядными пособиями и специальным оборудованием.

В результате первое место поделили кабинеты ОБЖ лицея №3 и школы №102. Они отправятся на следующий этап и представят Воронеж на региональном смотре. Второе место заняла гимназия УВК №1, а третье – школы №83 и №13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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